Тренер Карацева получил гражданство РФ

Решением президента РФ Владимира Путина российское гражданство предоставлено Егору Яцыку, белорусскому тренеру серебряного призера Токио-2020 Аслана Карацева. Соотвествующий указ Путин подписал 24 февраля.

Яцык подтвердил информацию о получении нового гражданства «СЭ».

По этому же указу гражданство РФ было предоставлено бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

Ранее Аслан Карацев вернулся к работе с Егором Яцыком после непродолжительного перерыва.