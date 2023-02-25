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Сегодня, 19:25

Тренер Карацева получил гражданство РФ

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Решением президента РФ Владимира Путина российское гражданство предоставлено Егору Яцыку, белорусскому тренеру серебряного призера Токио-2020 Аслана Карацева. Соотвествующий указ Путин подписал 24 февраля.

Яцык подтвердил информацию о получении нового гражданства «СЭ».

По этому же указу гражданство РФ было предоставлено бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

Ранее Аслан Карацев вернулся к работе с Егором Яцыком после непродолжительного перерыва.

Аслан Карацев
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