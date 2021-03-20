Тренер Карацева объяснил причины успехов теннисиста

Тренер российского теннисиста Аслана Карацева Егор Яцык прокомментировал последние успехи своего подопечного. Карацев за год поднялся с 263-го места в рейтинге ATP на 27-е, дошел до полуфинала Australian Open и выиграл турнир в Дубае.

«С ним мы работаем три года. До этого, до травмы, Аслан был, кажется, 150-м в мире. Обладал арсеналом ударов, но как таковой игры не было, если честно, — цитирует ТАСС Яцыка. — За это время арсенал ударов мы постарались перевести в игру, которая давала бы успех. Было проделано много психологической работы — как вы понимаете, в спорте, и в теннисе в частности, психология очень важна. Пришлось придумывать эту игру, заставить поверить Аслана и всех вокруг, что он способен играть на высоком уровне».