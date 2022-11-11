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11 ноября, 18:11

Тренер Федерера рассказал, что теннисист обожает шахматы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Иван Любичич, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, завершившего карьеру, рассказал об увлечении своего подопечного.

«Роджер любит играть в быстрые шахматы, чтобы убить время и отвлечься. Я знаю больше, про его увлечение, но не стану рассказывать. Ему бы не понравилось, если бы я говорил об этом. Он начал увлекаться шахматами, будто попался на крючок, увидев, с каким фанатизмом я отношусь к этому. Роджер знал основные правила, и я, честно говоря, не знаю, изучает он шахматы до сих пор или нет ведь мы проводили немного времени вместе в течение 14 месяцев с тех пор, как он перенес операцию, но да, он также следит за играми гроссмейстеров и обожает шахматы», — приводит слова Любичича Sportskeeda.

41-летний спортсмен завершил карьеру в этом году после выступления на Кубке Лэйвера, который проходил в Лондоне в конце сентября.

На счету швейцарца 20 побед на турнирах «Большого шлема», 111 побед на турнирах ATP, две выигранные медали на Олимпийский играх — золото в парном разряде и серебро в одиночном разряде. В статусе 1-й ракетки мира Федерер провел 310 недель.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-he-likes-play-kind-bullets-kill-time-distract-himself-ivan-ljubicic-roger-federer-s-interest-chess
Теннис
Роджер Федерер
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