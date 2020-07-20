Тренер Федерера не думает, что теннисист завершит карьеру в 2021 году

Северин Лути, тренер 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, считает, что швейцарец не планирует завершать карьеру в следующем году. 8 августа Федереру исполнится 39 лет, в рейтинге ATP он идет на четвертом месте.

— Роджеру все еще нравится его жизнь, я никогда не слышал, чтобы он говорил о желании уйти, сменить образ жизни или о том, что он устал от поездок, — цитирует Livetennis Лути. — Ничто нельзя исключать со 100-процентной вероятностью, но он все еще любит теннис, любит проводить время с друзьями. Не думаю, что он думает об уходе в 2021-м.