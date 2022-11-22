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Сегодня, 20:36

Тренер Джоковича назвал причину, по которой теннисист продолжает выступать на высоком уровне

Алина Савинова
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Горан Иванишевич, тренер пятой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал, благодаря чему сербскому теннисисту удается выступать на высоком уровне.

«Он тренируется еще усерднее, чем когда ему было 22 года. Вот почему он все еще так хорош, и вот почему он будет еще лучше. Желание практиковаться, совершенствоваться, быть лучше — это потрясающе», — приводит Express слова тренера.

В этом сезоне 35-летний серб в 6-й раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера по этому показателю. Всего на счету Джоковича 21 победа в турнирах «Большого шлема», 38 побед в турнирах серии «Мастерс», 91 победа в турнирах ATP в одиночном разряде.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/tennis/1699801/Novak-Djokovic-coach-Goran-Ivanisevic-ATP-Finals-2023-season-tennis-news
Теннис
Новак Джокович
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