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Сегодня, 09:19

Тренер Даниила Медведева Сервара назвал россиянина умным и потрясающим теннисистом

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Французский тренер Жиль Сервара заявил, что его подопечный, российский теннисист Даниил Медведев является уникальным спортсменом.

«Я не даю ему каких-то особенных советов. Я знаю, как это с ним работает. Я стараюсь адаптироваться к ситуации, слушать, что он говорит, это очень важно. Он умный парень и потрясающий игрок, у него есть способность превращать дерьмо в золото, скажем так», — цитирует Сервару сайт ATP.

2 апреля Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами (США). В финале россиянин победил итальянца Янника Синнера в двух сетах — 7:5, 6:3.

Медведев выиграл четвертый турнир в нынешнем сезоне. До этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды), Дохе (Катар) и Дубаи (ОАЭ).
Даниил Медведев
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