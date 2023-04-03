Тренер Даниила Медведева Сервара назвал россиянина умным и потрясающим теннисистом

Французский тренер Жиль Сервара заявил, что его подопечный, российский теннисист Даниил Медведев является уникальным спортсменом.

«Я не даю ему каких-то особенных советов. Я знаю, как это с ним работает. Я стараюсь адаптироваться к ситуации, слушать, что он говорит, это очень важно. Он умный парень и потрясающий игрок, у него есть способность превращать дерьмо в золото, скажем так», — цитирует Сервару сайт ATP.

2 апреля Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами (США). В финале россиянин победил итальянца Янника Синнера в двух сетах — 7:5, 6:3.