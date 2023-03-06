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6 марта, 23:59

Тренер Алькараса: «Я бы хотел, чтобы Карлос как можно чаще играл с Рафой и Новаком»

Алина Савинова
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Хуан Карлос Ферреро, тренер Карлоса Алькараса, ответил на вопрос о соперничестве испанского теннисиста с его соотечественником Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

«В прошлом году Надаль выиграл два «Больших шлема». Это много. Если он и дальше будет конкурентоспособным, то ему нет смысла торопиться с завершением карьеры. Я бы хотел, чтобы Карлос как можно чаще играл с Рафой и Новаком. Это сделает его лучше. Мы постараемся найти способ, чтобы остановить Новака. Есть и другие прекрасные игроки, которых Карлосу придется остановить, если он хочет выиграть еще один «Большой шлем». Но, конечно, Джокович — основной фаворит», — заявил тренер.

Прошлый сезон Алькарас завершил в статусе первой ракетки мира. Сейчас он занимает вторую строчку.

Источник: https://www.essentiallysports.com/atp-tennis-news-exclusive-former-world-no-1-juan-carlos-ferrero-opens-up-about-coaching-carlos-alcaraz-rafael-nadals-retirement-and-roger-federer/
Теннис
Карлос Алькарас
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