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Сегодня, 21:43

Зверев отдал Томпсону только два гейма во втором круге «мастерса» в Монреале

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев разгромил австралийца Джордана Томпсона в матче второго круга турнира в Монреале.

Встреча спортсменов длилась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу немца.

Следующим соперником Зверева станет победитель матча Хольгер Руне (Дания, 13) — Пабло Карреньо Буста (Испания).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:1, 6:1

Теннис
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