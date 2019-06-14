Томпсон в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал

Австралийский теннисист Джордан Томпсон в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе обыграл в трех сетах соотечественника Алекса Де Минаура – 4:6, 6:2, 6:3.
За право выйти в финал соревнований Томпсон сразится с победителем противостояния Николас Харри (Чили) – Ришар Гаске (Франция).
Хертогенбос (Голландия)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 637 750 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джордан Томпсон (Австралия) – Алекс Де Минаур (Австралия, 3) – 4:6, 6:2, 6:3.
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