Томпсон в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал

Австралийский теннисист Джордан Томпсон в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе обыграл в трех сетах соотечественника Алекса Де Минаура – 4:6, 6:2, 6:3.

За право выйти в финал соревнований Томпсон сразится с победителем противостояния Николас Харри (Чили) – Ришар Гаске (Франция).

Хертогенбос (Голландия)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 637 750 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джордан Томпсон (Австралия) – Алекс Де Минаур (Австралия, 3) – 4:6, 6:2, 6:3.