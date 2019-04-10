Томпсон обыграл Крштина на турнире в Хьюстоне, Керри - Фратанджело

Состоялись матчи первого раунда турнира АТР в Хьюстоне (США).
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 583 585 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анри Лааксонен (Швейцария, Q) - Маккензи Макдональд (США, 6) - 6:3, 6:4
Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - Ноа Рубин (США, WC) - 6:7 (5:7), 6:3, 6:3
Сантьяго Хиральдо (Колумбия, Q) - Брэдли Клан (США) - 6:4, 6:4
Джордан Томпсон (Австралия, 7) - Педжа Крштин (Сербия, Q) - 7:5, 6:2
Сэм Керри (США, 8) - Бьорн Фратанджело (США, WC) - 6:3, 6:4
Янко Типсаревич (Сербия, WC) - Теннис Сандгрен (США) - 6:1, 7:6 (7:4)
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