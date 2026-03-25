Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

25 марта, 00:54

Пол вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент

Американский теннисист Томми Пол переиграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в матче четвертого круга турнира в Майами — 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 15 минут. 28-летний американец подал 4 раза навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

Следующим соперником Пола будет француз Артюр Фис, который выиграл у Валентина Вашеро из Монако — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Томми Пол (США, 22) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — 6:1, 6:3

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Читайте также
В Монако в результате взрыва пострадали три человека
«Волейбольная семья с тобой». Экс-игрок «Горького» получил страшную травму ноги в матче Лиги наций
Опрос показал низкую явку на референдуме по пенсии премьера Словакии
Алжир и Австрия играют позорный договорняк с унижением Ирана, Месси дали забить легкий гол, Узбекистан – худшая команда. Что случилось на ЧМ-2026 28 июня 
Три человека погибли и 13 пострадали из-за атак беспилотников в ДНР
«Волейбольная семья с тобой». Экс-игрок «Горького» получил страшную травму ноги в матче Лиги наций
Популярное видео
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фис обыграл Вашеро и вышел в 1/4 финала «мастерса» в Майами

Синнер выиграл у Микельсена и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости