Пол вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Американский теннисист Томми Пол переиграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в матче четвертого круга турнира в Майами — 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 15 минут. 28-летний американец подал 4 раза навылет и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

Следующим соперником Пола будет француз Артюр Фис, который выиграл у Валентина Вашеро из Монако — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Томми Пол (США, 22) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — 6:1, 6:3