Пол победил Корду и вышел в финал турнира в Лондоне
Американец Томми Пол победил соотечественника Себастьяна Корду в полуфинале турнира в Лондоне — 6:4, 7:6 (7:1).
Матч длился 1 час 39 минут. Пол за игру реализовал 3 брейк-пойнта из 6. У Корды — 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.
В финале Пол встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Томми Пол (США, 5) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 7:6 (7:1)
Новости