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14 мая 2025, 01:09

Пол переиграл Де Минаура и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Евгений Козинов
Корреспондент
Томми Пол.
Фото Reuters

Американский теннисист Томми Пол выиграл у австралийца Алекса Де Минаура в матче четвертого турнира в Риме — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 56 минут. 27-летний американец 0 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 10).

Следующим соперником Пола будет поляк Хуберт Хуркач.

Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг

Томми Пол (США, 11) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 7:5, 6:3

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Теннис
Алекс де Минаур
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