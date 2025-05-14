Пол переиграл Де Минаура и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Американский теннисист Томми Пол выиграл у австралийца Алекса Де Минаура в матче четвертого турнира в Риме — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 56 минут. 27-летний американец 0 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 10).

Следующим соперником Пола будет поляк Хуберт Хуркач.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Томми Пол (США, 11) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 7:5, 6:3