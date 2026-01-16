16 января, 14:00

Махач и Умбер сыграют в финале турнира в Аделаиде

Руслан Минаев

Определились финалисты турнира в Аделаиде.

В полуфинале француз Уго Умбер победил испанца Алехандро Давидович Фокину со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4). Игра длилась 2 часа 34 минуты.

В другом полуфинале чех Томаш Махач обыграл американца Томми Пола — 2:6, 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 53 минуты.

Финал между Умбером и Махачем состоится 17 января.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 1) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:4)

Томаш Махач (Чехия, 8) — Томми Пол (США, 2) — 2:6, 6:3, 6:3

Читайте также
Российская фигуристка Любовь Рубцова сделала пять сальто подряд
«Хочу закончить в Питтсбурге». Малкин: последняя надежда в плей-офф и будущее в «Пингвинз»
Судьи удаляли две пятерки разом, Серебрякова охраняли как в Кремле, а Буше не удивить даже 144 минутами штрафа. Что произошло после матча «Локомотив» – «Авангард»
Иран передал США новое предложение об открытии Ормузского пролива. Что пишут СМИ
В Москве началась церемония прощания с телеведущим Алексеем Пимановым
Основателя горнопромышленной компании Антона Кима задержали в Шереметьево
«Металлург» не проснулся
Защитник «Металлурга» Орехов — о полуфинале Кубка Гагарина
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Авангард» повел в полуфинале. К Тамбиеву никто не едет
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
