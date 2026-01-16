Махач и Умбер сыграют в финале турнира в Аделаиде
Определились финалисты турнира в Аделаиде.
Финал между Умбером и Махачем состоится 17 января.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Уго Умбер (Франция) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 1) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:4)
Томаш Махач (Чехия, 8) — Томми Пол (США, 2) — 2:6, 6:3, 6:3
