Махач обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира в Вене
Чех Томаш Махач победил болгарина Григора Димитрова во втором круге турнира в Вене — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.
Матч длился 2 часа 32 минуты. 27-я ракетка Махач реализовал за игру 4 из 9 брейк-пойнтов. 9-я ракетка мира Димитров — 2 из 4.
Чех вышел в четвертьфинал и встретится с британцем Джеком Дрейпером.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 470 310 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Томаш Махач (Чехия) — Григор Димитров (Болгария, 3) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3
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