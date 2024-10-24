Махач обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Чех Томаш Махач победил болгарина Григора Димитрова во втором круге турнира в Вене — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Матч длился 2 часа 32 минуты. 27-я ракетка Махач реализовал за игру 4 из 9 брейк-пойнтов. 9-я ракетка мира Димитров — 2 из 4.

Чех вышел в четвертьфинал и встретится с британцем Джеком Дрейпером.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 470 310 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Томаш Махач (Чехия) — Григор Димитров (Болгария, 3) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3