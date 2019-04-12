07:58 | Теннис — ATP

Типсаревич, Керри и Томпсон вышли в 1/4 финала турнира в Хьюстоне

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Результаты матчей второго раунда турнира АТР в Хьюстоне (США).

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 583 585 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Янко Типсаревич (Сербия, WC) - Кэмерон Норри (Великобритания, 3) - 6:3, 6:4

Сэм Керри (США, 8) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 6:4, 6:3

Даниэль Элахи Галан (Колумбия, Q) - Стив Джонсон (США, 1) - 6:3, 6:3

Джордан Томпсон (Австралия, 7) - Сантьяго Хиральдо (Колумбия, Q) - 4:6, 7:6 (7:1), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/houston/2019/

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