Тин вышел в полуфинал теннисного турнира в Пекине после отказа Музетти

Американский теннисист Лернер Тин вышел в полуфинал турнира в Пекине, после того как его соперник по четвертьфиналу итальянец Лоренцо Музетти отказался от борьбы в третьем сете при счете 6:4, 3:6, 0:3.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. На счету 19-летнего Тина 0 эйсов, 0 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Его 23-летний соперник сделал 6 подач навылет, 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

В полуфинале Тин встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лернер Тин (США) — Лоренцо Музетти (Италия, 4) — 4:6, 6:3, 3:0 отказ 2-го игрока