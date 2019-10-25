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Тим вышел в полуфинал турнира в Вене на отказе соперника

17:48
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Австриец Доминик Тим вышел в полуфинал домашнего турнира в Вене. В 1/4 финала его соперник — испанец Пабло Карреньо Буста — отказался от продолжения встречи при счете 0:5 не в его пользу в первом сете.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Доминик Тим (Австрия, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 5:0 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2019/

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