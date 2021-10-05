Тим сообщил, что ему не понадобится новая операция на запястье

Австрийский теннисист Доминик Тим сообщил о своем состоянии.

«Как вы все, наверное, знаете, у меня был очень важный день. Я был в Бельгии, чтобы решить, нужна мне операция или нет. К счастью, у меня очень хорошие новости, мне не понадобится операция, все выглядит стабильно, и мое запястье выглядит хорошо. На следующей неделе я должен поработать над укреплением запястья, сделать его более гибким, и сделать все, чтобы подготовиться к тому, чтобы снова медленно начать играть в теннис, — написал Тим в Twitter.

Тим пропустил значительную часть сезона 2021 года из-за травмы запястья, которую получил на турнире в Майорке.