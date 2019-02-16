Тим, Шварцман, Пелья и Чеккинато сыграют в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе

Определились полуфиналисты турнира ATP в Буэнос-Айресе. Победы в четвертьфинале одержали австриец Доминик Тим, итальянец Марко Чеккинато и аргентинцы Диего Шварцман и Гвидо Пелья.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 590 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Доминик Тим (Австрия, 1) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 4:6, 6:4, 6:3

Диего Шварцман (Аргентина, 4) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 6:1, 7:5

Гвидо Пелья (Аргентина) - Хайме Мунар (Испания) - 6:7 (3:7), 7:6 (11:9), 6:1

Марко Чеккинато (Италия, 3) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 7:6 (7:3), 6:4