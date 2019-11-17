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Тим счастлив выйти в финал Итогового турнира ATP

05:08
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Австриец Доминик Тим поделился впечатлениями от выхода в финал Итогового турнира ATP. В решающем поединке он встретится с греком Стефаносом Циципасом.

— Большая мечта, которая сбывается, — цитирует Тима официальный сайт ATP Tour. —  Это один из лучших и престижных турниров года. Получаю шанс сыграть в финале. Это нереально. Победить действующего чемпиона, хорошего игрока — всегда большое достижение, и я очень, очень счастлив.

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