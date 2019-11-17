Тим счастлив выйти в финал Итогового турнира ATP

Австриец Доминик Тим поделился впечатлениями от выхода в финал Итогового турнира ATP. В решающем поединке он встретится с греком Стефаносом Циципасом.

— Большая мечта, которая сбывается, — цитирует Тима официальный сайт ATP Tour. — Это один из лучших и престижных турниров года. Получаю шанс сыграть в финале. Это нереально. Победить действующего чемпиона, хорошего игрока — всегда большое достижение, и я очень, очень счастлив.