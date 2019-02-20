Тим проиграл в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро

Австриец Доминик Тим не смог пробиться во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В матче первого раунда он уступил сербу Ласло Джере - 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

В других матчах дня испанец Роберто Карбальес Баэна обыграл чилийца Николаса Харри (6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), представитель Словении Альяж Бедене выиграл у итальянца Марко Чеккинато (7:5, 7:6 (7:1), а также канадец Феликс Оже-Альяссим переиграл Фабио Фоньини из Италии - 6:2, 6:3.

Также стали известны и другие результаты игрового дня.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)



Турнир ATP Rio Open presented by Claro



Призовой фонд 1 786 690 долларов



Открытые корты, грунт



Одиночный разряд



Первый круг



Роберто Карбальес Баэна (Испания) - Николас Харри (Чили, 8) - 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6)

Альяж Бедене (Словения) - Марко Чеккинато (Италия, 3) - 7:5, 7:6 (7:1)

Кристиан Гарин (Чили) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 7:5, 6:3



Тиагу Монтейру (Бразилия, WC) - Педру Соуза (Португалия) - 6:3, 6:2



Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) - Фабио Фоньини (Италия, 2) - 6:2, 6:3

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, Q) - Элиас Имер (Швеция, Q) - 2:6, 7:5, 6:2

Ласло Джере (Сербия) - Доминик Тим (Австрия, 1) - 6:3, 6:3