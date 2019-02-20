Тим проиграл в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро

Австриец Доминик Тим не смог пробиться во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В матче первого раунда он уступил сербу Ласло Джере - 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
В других матчах дня испанец Роберто Карбальес Баэна обыграл чилийца Николаса Харри (6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), представитель Словении Альяж Бедене выиграл у итальянца Марко Чеккинато (7:5, 7:6 (7:1), а также канадец Феликс Оже-Альяссим переиграл Фабио Фоньини из Италии - 6:2, 6:3.
Также стали известны и другие результаты игрового дня.
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 1 786 690 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Роберто Карбальес Баэна (Испания) - Николас Харри (Чили, 8) - 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6)
Альяж Бедене (Словения) - Марко Чеккинато (Италия, 3) - 7:5, 7:6 (7:1)
Кристиан Гарин (Чили) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 7:5, 6:3
Тиагу Монтейру (Бразилия, WC) - Педру Соуза (Португалия) - 6:3, 6:2
Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) - Фабио Фоньини (Италия, 2) - 6:2, 6:3
Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, Q) - Элиас Имер (Швеция, Q) - 2:6, 7:5, 6:2
Ласло Джере (Сербия) - Доминик Тим (Австрия, 1) - 6:3, 6:3