Тим поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP

В обновленной версии чемпионской гонки ATP финалист Australian Open австриец Доминик Тим поднялся на вторую строчку.

Лучший из россиян, Андрей Рублев, опустился на пятое место. Его соотечественник Даниил Медведев занял восьмую строчку.

Положение на 3 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2665

2 (52). Доминик Тим (Австрия) — 1265

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 720

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 720

5 (2). Андрей Рублев (Россия) — 680

6 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 610

7 (34). Стэн Вавринка (Швейцария) — 450

8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 435

9 (112). Теннис Сандгрен (США) — 390

10 (3). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 385...

20 (18). Карен Хачанов (Россия) — 245

91 (73). Евгений Донской (Россия) — 71

99 (55). Аслан Карацев (Россия) — 65