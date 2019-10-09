Тим победил Карреньо Бусту во втором круге турнира в Шанхае
17:08
Австриец Доминик Тим во втором круге турнира в Шанхае (Китай) победил испанца Пабло Карреньо Бусту — 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 48 минут.
В 1/8 финала Тим встретится с грузином Николозом Басилавшили.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Доминик Тим (Австрия, 4) — Пабло Карреньо Буста (Испания, Q) — 7:6(7:3), 6:3
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