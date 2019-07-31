Тим обыграл Офнера во втором раунде турнира в Кицбюэле

Австрийский теннисист Доминик Тим во втором раунде турнира АТР в Кицбюэле (Австрия) обыграл своего соотечественника Себастьяна Офнера (6:3, 6:2). Матч продолжался один час и 17 минут.

В следующем раунде соперником Тима станет испанец Роберто Карбальес Баэна.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 1) - Себастьян Офнер (Австрия, WC) - 6:3, 6:2

Пабло Андухар (Испания) - Филипп Кольшрайбер (Германия) - 6:4, 6:4

Лоренцо Сонего (Италия, 7) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 2:6, 7:6(7:4), 7:6(7:1)

Пабло Куэвас (Уругвай, 4) - Деннис Новак (Австрия, WC) - 6:7(1:7), 6:0, 6:2

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Хайме Мунар (Испания) - 6:2, 6:3

Каспер Рууд (Норвегия) - Маттиас Бахингер (Германия, Q) - 6:4, 7:6 (7:3)

Жереми Шарди (Франция) - Душан Лайович (Сербия, 2) - 3:6, 6:4, 6:3