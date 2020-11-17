Тим обыграл Надаля на Итоговом турнире AТР

Австриец Доминик Тим во втором матче на Итоговом турнире года в двух сетах обыграл Рафаэля Надаля — 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Следующим соперником Тима станет грек Стефанос Циципас, который сегодня еще сыграет с Андреем Рублевым. Матч начнется в 23.00 (мск).

После двух матчей у Тима две победы, у Надаля — победа и поражение, у Рублева с Циципасом — по поражению.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Лондон-2020

Доминик Тим (Австрия, 3) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)