Тим обыграл Изнера в четвертьфинале турнира в Мадриде
16:12
Австрийский теннисист Доминик Тим победил американца Джона Изнера (3:6, 6:3, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Мадриде (Испания).
Матч продолжался один час и 56 минут. В полуфинале Тим сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Александр Зверев (Германия).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Доминик Тим (Австрия, 3) — Джон Изнер (США) — 3:6, 6:3, 6:4
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю