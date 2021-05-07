Тим обыграл Изнера в четвертьфинале турнира в Мадриде

Австрийский теннисист Доминик Тим победил американца Джона Изнера (3:6, 6:3, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Мадриде (Испания).

Матч продолжался один час и 56 минут. В полуфинале Тим сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Александр Зверев (Германия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Доминик Тим (Австрия, 3) — Джон Изнер (США) — 3:6, 6:3, 6:4