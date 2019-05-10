Тим обыграл Федерера и вышел в полуфинал турнира в Мадриде

Австриец Доминик Тим вышел в полуфинал турнира в Мадриде. В четвертьфинальном матче он переиграл швейцарца Роджера Федерера - 3:6, 7:6 (13:11), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

В полуфинале турнира соперником Тима будет первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Доминик Тим (Австрия, 5) - Роджер Федерер (Швейцария, 4) - 3:6, 7:6 (13:11), 6:4