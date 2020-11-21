Тим обыграл Джоковича и вышел в финал Итогового турнира в Лондоне
20:06
Австриец Доминик Тим вышел в финал Итогового турнира в Лондоне, обыграв серба Новака Джоковича со счетом 7:6, 6:7, 7:6.
В финале Тим сыграет с победителем матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Доминик Тим (Австрия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5)
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