Тим обыграл Чилича и вышел в 1/8 финала US Open

Австрийский теннисист Доминик Тим в третьем круге US Open обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 6:2, 6:2, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Третья ракетка мира сделал пять эйсов, совершил три двойные ошибки и выиграл 5 из 10 брейк-пойнтов. Хорват 9 раз подал на вылет, сделал 2 двойные ошибки и взял 7 из 8 брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Тим встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Тим (Австрия, 2) — Марин Чилич (Хорватия, 31) — 6:2, 6:2, 3:6, 6:3