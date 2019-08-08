Тим обыграл Чилича и вышел в 1/4 финала турнира в Монреале, где может сыграть с Медведевым

Австриец Доминик Тим в 1/8 финала турнира в Монреале (Канада) одержал победу над хорватом Марином Чиличем – 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 54 минуты.

За право выйти в полуфинал Тим сразится с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия) – Кристиан Гарин (Чили)

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Coupe Rogers

Призовой фонд 5 701 945 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Тим (Австрия, 2) – Марин Чилич (Хорватия, 14) – 7:6(9:7), 6:4