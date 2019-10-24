Тим на турнире в Вене одержал волевую победу над Вердаско

Австриец Доминик Тим во втором круге турнира в Вене одержал волевую победу над испанцем Фернандо Вердаско — 3:6, 6:3, 6:2. В четвертьфинале он сыграет с испанцем Пабло Карреньо Буста.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 1) — Фернандо Вердаско (Испания) — 3:6, 6:3, 6:2