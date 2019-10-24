Тим на турнире в Вене одержал волевую победу над Вердаско
21:42
Австриец Доминик Тим во втором круге турнира в Вене одержал волевую победу над испанцем Фернандо Вердаско — 3:6, 6:3, 6:2. В четвертьфинале он сыграет с испанцем Пабло Карреньо Буста.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 296 490 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Доминик Тим (Австрия, 1) — Фернандо Вердаско (Испания) — 3:6, 6:3, 6:2
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