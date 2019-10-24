Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    ATP

Тим на турнире в Вене одержал волевую победу над Вердаско

21:42
Теги:

Австриец Доминик Тим во втором круге турнира в Вене одержал волевую победу над испанцем Фернандо Вердаско — 3:6, 6:3, 6:2. В четвертьфинале он сыграет с испанцем Пабло Карреньо Буста.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 1) — Фернандо Вердаско (Испания) — 3:6, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир