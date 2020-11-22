Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева и австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP в Лондоне 22 ноября.

— Медведев проигрывал Тиму в этом году на полуфинальной стадия US Open. Там Тим его обыграл в трех сетах, дело доходило и до тай-брейков. На этом Итоговом турнире Даниил идет без поражений, а Тим проиграл Андрею Рублеву. Значит ли это, что после US Open шансы на победу у Даниила возросли? Можно ли ему отдать предпочтение?

— Во-первых, нельзя вообще так судить, кто кого и где проиграл, потому что разные турниры, в разных помещениях и на разных покрытиях. Опираться на предыдущие матчи будет не очень корректно. А с позиции того, что Тим проиграл Рублеву на этом турнире — тоже не факт, потому что тот матч ничего не решал, он уже был первым игроком в группе, соответственно, не было нервного напряжения, где надо было обязательно выиграть, и для него этот матч был тренировочным.

Что касается предстоящего матча, в принципе, шансы приблизительно равны. Медведев, как и Тим, значительно прибавили по качеству игры за последние полтора года, — сказал Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ». — В данном случае результат всецело будет зависеть от степени усталости, прежде всего нервной, потому что турнир спрессованный, и тут восьмерка сильнейших, все равные соперники. Много было матчей у Тима, где все висело на одном-двух очках, даже в полуфинале с Джоковичем, на тай-брейке он ушел. Но реальность такова, что все будет зависеть от нюансов в игре.

Главное для нас, чтобы Медведев сумел восстановиться к этому матчу, так как играл позже, чем Тим, потому что времени для отдыха у него было минимально. Основные факторы будут играть те, о которых мы говорили раньше; в силу того, что тяжело просчитать психологическую усталость, в силу спрессованности календаря, в силу пандемии и многих других факторов. Все может быть, но надо учитывать, что по психологии вообще матча Тим — очень серьезный соперник. У него хорошая мобилизация нервной системы, он в худших ситуациях играет лучше, может добавить. Это показали матчи и с Надалем, и в последнем с Джоковичем, где он вырывал победу зубами. Медведев функционально и физически готов хорошо. Ясно, что в данном матче будут качели, и должна быть просто удача для того, чтобы выиграть. Понятно, что удача придет к сильнейшему, но она зависит от многих факторов, а счастье спортивное никто не отменял. (Екатерина Звенигородская)