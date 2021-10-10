Тиафо вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл соотечественника Себастьяна Корду со счетом 6:0, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Тиафо сделал 2 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.
В третьем раунде Тиафо встретится с поляком Хубертом Хуркачем.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США) — Себастьян Корда (США, 32) — 6:0, 6:4
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