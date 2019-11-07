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Тиафо вышел в полфинал Next Gen ATP Finals

23:10

Американец Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал турнира Next Gen ATP Finals. В третьем матче группового этапа он победил шведа Микаэля Имера — 4:2. 4:2, 4:2. Ранее из группы В в полуфинал вышел итальянец Янник Синнер.

Милан (Италия)

Турнир ATP Next Gen ATP Finals

Призовой фонд 1 400 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B

Фрэнсис Тиафо (США, 2) — Микаэль Имер (Швеция, 6) — 4:2, 4:2, 4:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/milan/2019/

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