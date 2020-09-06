Тиафо вышел в 1/8 финала US Open, где встретится с Медведевым
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в третьем круге US Open обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 6:2, 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 46 минут. 82-я ракетка мира четыре раза подал навылет, сделал одну двойную ошибку и взял пять брейк-пойнтов из шести.
В 1/8 финала турнира Тиафо встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
В другом матче канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл француза Корантен Муте со счетом 6:1, 6:0, 6:4. В 1/8 финала Оже-Альяссим встретится с победителем пары Мартин Чилич (Хорватия) — Доминик Тим (Австрия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Фрэнсис Тиафо (США) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:2, 6:3, 6:2
Третий круг
?Феликс Оже-Альяссим (Канада, 15) — Корантен Муте (Франция) — 6:1, 6:0, 6:4