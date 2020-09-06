Тиафо вышел в 1/8 финала US Open, где встретится с Медведевым

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в третьем круге US Open обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 6:2, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. 82-я ракетка мира четыре раза подал навылет, сделал одну двойную ошибку и взял пять брейк-пойнтов из шести.

В 1/8 финала турнира Тиафо встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

В другом матче канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл француза Корантен Муте со счетом 6:1, 6:0, 6:4. В 1/8 финала Оже-Альяссим встретится с победителем пары Мартин Чилич (Хорватия) — Доминик Тим (Австрия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Фрэнсис Тиафо (США) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:2, 6:3, 6:2

Третий круг

?Феликс Оже-Альяссим (Канада, 15) — Корантен Муте (Франция) — 6:1, 6:0, 6:4