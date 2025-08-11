Теннис
Тиафо и Оже-Альяссим вышли в третий круг турнира в Цинциннати

Руслан Минаев

Американец Фрэнсис Тиафо победил француза Уго Умбера в третьем круге турнира в Цинциннати — 6:4, 6:4.

Канадец Феликс Оже-Альяссим победил француза Артура Риндеркнеша — 7:6 (7:4), 4:2 отказ 2-го игрока.

Тиафо в четвертом круге сыграет с Хольгером Руне из Дании, Оже-Альяссим встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 25) — Бенжамен Бонзи (Франция).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Уго Умбер (Франция, 20) — 6:4, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 23) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 7:6 (7:4), 4:2 отказ 2-го игрока

Феликс Оже-Альяссим
