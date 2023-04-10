Тиафо стал победителем турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в финале турнира в Хьюстоне обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. На счету 25-летнего американца 12 эйсов, одна ошибка на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт. У 23-летнего аргентинца 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Для Тиафо это первый титул в 2023 году и первая победа на турнире ATP с 2018-го.