Тиафо стал первым американцем в финале турнира в Цинциннати с 2013 года

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в полуфинале турнира в Цинциннати обыграл датчанина Хольгера Руне — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

26-летний теннисист стал первым американцем с 2013 года в финале турнира. Тогда Джон Изнер уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Последний раз американский теннисист побеждал в финале Цинциннати в 2006 году — это удалось Энди Роддику.

В финале Тиафо встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером. Матч пройдет 20 августа и начнется не ранее 01.00 мск.