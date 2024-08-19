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Сегодня, 07:27

Тиафо стал первым американцем в финале турнира в Цинциннати с 2013 года

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в полуфинале турнира в Цинциннати обыграл датчанина Хольгера Руне — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

26-летний теннисист стал первым американцем с 2013 года в финале турнира. Тогда Джон Изнер уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Последний раз американский теннисист побеждал в финале Цинциннати в 2006 году — это удалось Энди Роддику.

В финале Тиафо встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером. Матч пройдет 20 августа и начнется не ранее 01.00 мск.

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Тиафо сыграет с Синнером в финале турнира в Цинциннати
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