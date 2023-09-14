Тиафо проиграл Грикспуру на Кубке Дэвиса после штрафного очка на матчболе соперника
Американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо проиграл Таллону Грикспуру из Нидерландов на Кубке Дэвиса.
В третьем сете, когда счет был 6:3, 6:7 (7:9), 6:6 (6:3) в пользу Грикспура, Тиафо после споров с судьей разбил ракетку об корт. Арбитр оштрафовал американца на очко и он автоматически проиграл нидерландцу.
Счет в противостоянии Нидерландов и США стал 2:0. Ранее Ботик ван де Зандсюлп обыграл Томми Пола — 7:6 (7:2), 6:2.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D (Сплит)
Нидерланды — США
Таллон Грикспур — Фрэнсис Тиафо — 6:3, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3)
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