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Тиафо обыграл Синнера и вышел в финал турнира в Вене

19:49
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо победил итальянца Янника Синнера (3:6, 7:5, 6:2) в полуфинале турнира АТР в Вене (Австрия).

В финале соперником Тиафо станет немецкий теннисист Александр Зверев.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 837 190 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Янник Синнер (Италия, 7) — 3:6, 7:5, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора
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