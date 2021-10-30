Тиафо обыграл Синнера и вышел в финал турнира в Вене
19:49
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо победил итальянца Янника Синнера (3:6, 7:5, 6:2) в полуфинале турнира АТР в Вене (Австрия).
В финале соперником Тиафо станет немецкий теннисист Александр Зверев.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 837 190 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Янник Синнер (Италия, 7) — 3:6, 7:5, 6:2
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