Тиафо объяснил, за счет чего обыграл Рублева в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо восхитился поддержкой местных болельщиков в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне.

В этом матче американец обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

«Я увидел толпу зрителей и подумал: «Боже, сегодня вечером будет эпично». Я даже раньше говорил Андрею, что будет довольно шумно. Я был очень рад видеть людей, которые в пятницу вечером захотели прийти посмотреть на меня. Это было невероятно. В начале матча мне помогло то, что я подавал довольно хорошо. Потом я нанес сильный удар справа, много отличных ударов с лета и быстрых ударов. Это меня воодушевило. В такие моменты ты думаешь: «Да, это будет один из тех самых дней». А потом просто играешь с большой интенсивностью и пытаешься выстоять против того парня», — приводит пресс-слжуба АТР слова Тиафо.

В полуфинале турнира в Вашингтоне Тиафо сыграет с соотечественником Себастьяном Кордой. Матч пройдет в воскресенье, 4 августа.