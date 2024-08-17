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Сегодня, 08:19

Тиафо в трех сетах обыграл Легечку в третьем круге «мастерса» в Цинциннати

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл чеха Иржи Легечку в третьем круге «мастерса» в Цинциннати.

Матч продолжался 2 часа 53 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).

В четвертьфинале турнира Тиафо сыграет с Хубертом Хуркачем (Польша).

В другом матче третьего круга Джек Дрейпер (Великобритания) победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 5:7, 6:4, 6:4. Следующим соперником Дрейпера станет Хольгер Руне (Дания).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Фрэнсис Тиафо (США) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:4, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5)

Джек Дрейпер (Великобритания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 5:7, 6:4, 6:4

Теннис
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