Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:55

Фритц вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американец Тэйлор Фритц победил француза Теренса Атмана во втором круге турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 54 минуты. Фритц реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов, Атман — 1 из 3.

7-я ракетка мира в третьем круге «мастерса» сыграет с японцем Есукэ Ватануки (Япония, Q).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 7) — Теренс Атман (Франция, Q) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Тэйлор Фритц
Читайте также
В Феодосии в связи с пожаром на нефтебазе введен режим техногенной ЧС
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать
Эксперт перечислил признаки взлома телефона
Трусова подстриглась под каре
ВАДА запретило баскскую пелоту на Панамериканских играх
От слухов про переход в Азербайджан - к работе тренером. Сначала Косторная говорила "нет", а потом Плющенко сделал заявление
Популярное видео
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовы
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Неожиданное поражение «Салавата»
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости