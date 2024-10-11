Фритц — о победе над Гоффеном: «Всю неделю я подавал очень хорошо, особенно в матче с Руне и сегодня»

Американский теннисист Тэйлор Фритц прокомментировал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном (6:3, 6:4) в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае.

«Мне кажется, что иногда требуется несколько матчей, чтобы найти свой ритм, понять, что мне подходит и что работает. Как только я прохожу первые два круга, я чувствую, что очень хорошо настроен. Я уже зашел так далеко, так что я могу и впрямь набраться сил, и я просто наслаждаюсь тем, что я здесь. Я думаю, что всю неделю я подавал очень хорошо, особенно в матче с Хольгером Руне и сегодня. Я знал, что должен это делать. Я знал, что подачи, которые могут хорошо работать против кого-то другого, не обязательно сработают против Гоффина», — приводит слова Фритца сайт ATP.

В 1/2 финала турнира 7-я ракетка мира Фритц сыграет с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Новак Джокович (Сербия). Для американца этой пятый в карьере полуфинал «мастерса».