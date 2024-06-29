Фритц стал победителем турнира в Истборне, обыграв в финале Перселла

Американский теннисист Тэйлор Фритц стал победителем турнира ATP 500 в Истборне (Великобритания), обыграв в финальном матче австралийца Макса Перселла со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 11 минут. Фритц восемь раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. У Перселла три эйса, одна двойная и ни одного заработанного брейка.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 740 160 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Тэйлор Фритц (США, 1) — Макс Перселл (Австралия, Q) — 6:4, 6:3