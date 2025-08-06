Фритц: «Игра против Рублева была напряженной»

Американский теннисист Тэйлор Фритц прокомментировал победу над Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира в Торонто — 6:3, 7:6 (7:2).

«Вся игра была для меня очень шаткой. Это странно, ведь он делал легкие подачи, я тоже делал легкие подачи. Все было спокойно и расслабленно, и вдруг я подаю на выход в полуфинал, давление возникло словно из ниоткуда. Нельзя приукрашивать, игра была напряженной. Мой мозг как будто отключился. Единственное, что остаеся, — это вернуться и выиграть сет. Я был бы гораздо сильнее расстроен тем, что произошло в игре, если бы проиграл матч. Победа делает все не таким уж и тяжелым», — приводит официальный сайт ATP слова Фритца.

В полуфинале Фритц сыграет против американца Бена Шелтона.