11 ноября, 00:50

Фритц — о матче с Алькарасом: «Мне придется хорошо подавать»

Константин Белов
Корреспондент

Шестая ракетка мира американец Тэйлор Фритц прокомментировал предстоящий матч против испанца Карлоса Алькараса на Итоговом турнире ATP.

«Что касается игры с Карлосом, то это сложно. Думаю, в последних двух встречах он играл очень хорошо, был агрессивен против меня. На Кубке Лэйвера у меня получилось задать темп. Тогда я играл крайне агрессивно и мог контролировать многие розыгрыши. Мне придется хорошо подавать. Если у меня это получится, то, независимо от того как пройдет остальная часть встречи, я смогу держаться в игре», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Игра между теннисистами состоится 11 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени.

  • hаnt64

    Интересно, отимеет Фритц Алькараса или нет? Как считают диванные аналитики?

    11.11.2025

    • Синнер победил Оже-Альяссима в матче Итогового турнира-2025

    Синнер: «До счета 6:5 было очень тяжело, а затем у Оже-Альяссима возникла физическая проблема»

