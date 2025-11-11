Фритц — о матче с Алькарасом: «Мне придется хорошо подавать»

Шестая ракетка мира американец Тэйлор Фритц прокомментировал предстоящий матч против испанца Карлоса Алькараса на Итоговом турнире ATP.

«Что касается игры с Карлосом, то это сложно. Думаю, в последних двух встречах он играл очень хорошо, был агрессивен против меня. На Кубке Лэйвера у меня получилось задать темп. Тогда я играл крайне агрессивно и мог контролировать многие розыгрыши. Мне придется хорошо подавать. Если у меня это получится, то, независимо от того как пройдет остальная часть встречи, я смогу держаться в игре», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Игра между теннисистами состоится 11 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени.