30 апреля, 00:25

Рууд победил Фритца и сыграет против Медведева в четвертьфинале турнира в Мадриде

Алина Савинова
Каспер Рууд.
Фото AFP

Норвежский теннисист Каспер Рууд в двух сетах обыграл американца Тэйлора Фритца в четвертом круге турнира в Мадриде — 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Норвежец 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету американского спортсмена 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В четвертьфинале «мастерса» 15-я ракетка мира встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее победил американца Брэндона Накашиму (3:6, 6:1, 6:4). Счет в личных встречах — 3-0 в пользу Медведева.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 14) — Тэйлор Фритц (США, 3) — 7:5, 6:4

Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»
Синнер победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Алькарас — о трехсетовике с Фритцем: «После победы я испытал настоящее облегчение»
Алькарас за три часа обыграл Фритца на Итоговом турнире
