Тэйлор Фритц победил Бруксби и выиграл турнир в Истборне
Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл соотечественника Дженсона Бруксби в финале турнира в Истборне — 7:5, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 28 минут.
27-летний американец выиграл десятый титул в карьере на турнирах категории ATP в одиночном разряде. Ранее в июне он стал победителем турнира в Штутгарте.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 756?875 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Тэйлор Фритц (США, 1) — Дженсон Бруксби (США, LL) — 7:5, 6:1
