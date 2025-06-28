Тэйлор Фритц победил Бруксби и выиграл турнир в Истборне

Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл соотечественника Дженсона Бруксби в финале турнира в Истборне — 7:5, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 28 минут.

27-летний американец выиграл десятый титул в карьере на турнирах категории ATP в одиночном разряде. Ранее в июне он стал победителем турнира в Штутгарте.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 756?875 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Тэйлор Фритц (США, 1) — Дженсон Бруксби (США, LL) — 7:5, 6:1